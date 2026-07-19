Tavoli linguistici, conclusa la seconda edizione: l’inglese come occasione di incontro sul territorio

Il percorso ha coinvolto complessivamente oltre cento partecipanti nel corso di sei appuntamenti gratuiti.

Si è chiusa l’iniziativa dell’associazione giovanile Lo Snodo ed Enfapi Erba che ha l’obiettivo di creare uno spazio informale e accessibile in cui praticare la lingua inglese, conoscere nuove persone e mettersi in gioco attraverso il dialogo

Due luoghi simbolo del territorio

Gli incontri dei Tavoli linguistici hanno utilizzato la lingua inglese come strumento per esplorare interessi e passioni comuni: dalla musica al cinema, passando per quiz, giochi e attività di conversazione.

La seconda edizione si è sviluppata in due luoghi simbolo del territorio: tre appuntamenti si sono svolti negli spazi della Stazione di Erba, sede dell’associazione Lo Snodo, mentre altri tre hanno animato Villa Guaita a Ponte Lambro, nell’ambito della rassegna estiva Guaita Vibes.

Collaborazioni che ampliano la partecipazione

Portare l’iniziativa in contesti diversi ha permesso di valorizzare spazi di comunità attraverso nuove occasioni di incontro e partecipazione. In particolare, la collaborazione con il Comune di Ponte Lambro ha consentito di inserire gli appuntamenti ospitati a Villa Guaita all’interno di un percorso di valorizzazione dello spazio e delle iniziative rivolte ai giovani.

Due incontri sono inoltre rientrati nel programma dello Z Festival, rassegna diffusa sul territorio dedicata ai giovani e alla valorizzazione delle iniziative culturali. La collaborazione ha permesso di ampliare la partecipazione e rafforzare il dialogo tra le realtà locali.

Fondamentale anche il contributo di Tommaso Severgnini, che ha partecipato all’organizzazione e alla facilitazione degli appuntamenti, accompagnando i partecipanti nella costruzione di un ambiente aperto e accogliente.

Un’occasione per incontrarsi e divertirsi

Un’occasione per incontrarsi e divertirsi: ecco cosa sono i Tavoli linguistici per Giulia Ficuccio, referente del gruppo organizzativo de Lo Snodo:

“Attraverso attività diverse, come il quizzone dell’ultimo appuntamento, i partecipanti hanno potuto conoscersi e praticare l’inglese in modo spontaneo e coinvolgente. Un’esperienza che ci dà nuovi stimoli per continuare a creare occasioni come questa!”.

Entusiasmo e partecipazione confermano il valore dell’iniziativa

I Tavoli Linguistici rappresentano una delle attività attraverso cui Lo Snodo promuove la partecipazione giovanile, la cultura e la costruzione di comunità. L’entusiasmo e la partecipazione registrati durante questa seconda edizione confermano il valore dell’iniziativa e rafforzano la volontà dell’associazione di continuare a proporre esperienze capaci di unire apprendimento, socialità e valorizzazione del territorio.

I diversi appuntamenti sono stati finanziati da Fondazione Comasca tramite il bando “Tutela del patrimonio” e sono rientrati tra le attività dei progetti “V!BE – Spazio al Futuro” che vede Lo Snodo come ente capofila e “Connessioni Giovanili” con capofila l’impresa sociale Lavoro e Integrazione, entrambi finanziati dal bando regionale “Giovani Smart 3.0” di Regione Lombardia.