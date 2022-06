Teatro all'aperto, buona la prima di "Pene d'amor perdute"

«Pene d’amor perdute», la nuova produzione shakespeariana del Giardino delle Ore per il Teatro Licinium, con un cast composto da attori professionisti, allievi attori e un coro di comparse di cittadini del territorio ha esordito sabato sera al teatro all'aperto Licinium.

Tutto esaurito per la prima serata di "Pene d'amor perdute" al Licinium

Torna la squadra di regia composta da Simone Severgnini del Giardino delle Ore e Davide Marranchelli di Mumble Teatro: le prossime repliche sono l’1 e il 2 luglio e l’8 e il 9 luglio.

Per la rassegna «Sotto le stelle del Licinium», invece, sono aperte le prenotazioni per i due prossimi appuntamenti offerti gratuitamente dall’Amministrazione comunale: il 4 luglio il concerto dell’Orchestra in Erba, diretto da Margherita Colombo, e il 22 luglio «Buon compleanno Giallo», un tributo a Gianlorenzo Brambilla, storico regista e direttore artistico del Licinium, scomparso nel marzo 2012.