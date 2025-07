Teatro, musica, artisti, laboratori, buskers e foodtruck: di tutto e di più in tre location

Gli eventi

Venerdì 25 e sabato 26 luglio appuntamenti in serie e una speciale festa per i giovani.

Teatro, musica, buskers, laboratori, artisti e foodtruck a Olgiate Comasco.

Venerdì spettacolo concerto

Si comincia nella serata di venerdì 25 luglio, alle 21, nel cortile del centro congressi Medioevo. Appuntamento con lo spettacolo concerto di Christian Poggioni e Marco Belcastro: "Non al denaro non all'amore né al cielo". In caso di maltempo, ci si sposterà nell'auditorium del Medioevo. Ingresso libero.

Sabato sera il tributo ai Pink Floyd

Sabato 26 luglio, invece, musica protagonista in piazza Italia. Alle 21 sarà la volta del tributo ai Pink Floyd: anche questo appuntamento è previsto nel cartellone di "Olgiate Estate 2025" ed è gratuito.

"Maldifesta" per i giovani

Nella stessa serata di sabato 26 luglio un'iniziativa ad hoc per i giovani. La prima edizione di "Maldifesta": dalle 17 nel parco di Villa Camilla ci saranno espositori, artisti, buskers, associazioni, foodtruck. Dalle 21 a mezzanotte tutti nel cortile del Medioevo per il dj set di Disco Mangioni, Accidental, Collective. Presente anche Queen's Bar. Ingresso gratuito. L'evento rientra nel Progetto Giovani Torrenti, su iniziativa di associazione Luminanda in parternariato con Altre Direzioni, cooperativa Agorà 97, Bagaii, Comune di Olgiate Comasco, Consulta Giovani di Uggiate, Coordinamento Giovani e Lumilhub, col contributo di Regione Lombardia e Generazione Lombardia nell'ambito del bando Giovani smart 2.0.