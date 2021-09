Da ottobre si aprirà l’undicesima stagione del teatro San Teodoro, anche se le porte verranno aperte in anteprima sabato 25 settembre per un appuntamento Fuori Stagione: "Come Lei Io", spettacolo sulla violenza di genere di Giacomo Puzzo e dell’associazione Trebisonda.

Teatro San Teodoro ad ottobre al via la nuova stagione

Sabato 9 ottobre si inizia con «All’ombra di un grosso naso» scritto e diretto da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio. Una pièce molto ironica e allo stesso tempo commovente, una storia in cui l’amore vince e la vera bellezza è nascosta dietro l’ombra di un grosso naso. Sabato 30 ottobre il teatro ospiterà i finalisti di In-Box 2019 con il loro Aplod, spettacolo distopico su un futuro prossimo in cui i video sono resi illegali dal governo. Sabato 13 novembre sarà poi la volta di «Inferno di Dante», con Christian Poggioni e Adriano Sangineto, uno spettacolo di forte impatto linguistico e musicale dove lo spettatore viene condotto, come Virgilio condusse Dante, attraverso i gironi della prima Cantica della Commedia. Seguirà quindi venerdì 26 novembre «Le rotaie della memoria» di Eco di Fondo, incentrato sugli anni del Fascismo; sabato 11 dicembre sarà il turno di «Farfalle», testo vincitore del Premio Hystrio scritture di scena 2015, una favola nera fra Milano, Palermo e New York, due sorelle ormai lontane che raccontano la loro storia. Il programma andrà avanti fino a marzo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 18 settembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui