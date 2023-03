La Basilica di San Teodoro a Cantù sarà la location del Concerto di Pasqua della Stagione "I suoni delle perle di vetro" dell'Accademia Orchestrale del Lario. In questo evento unico, la Mass of the Children di John Rutter e altri grandi brani saranno eseguiti dalla Corale Polifonica Città Studi di Milano e i Piccoli Cantori di Corbetta, sotto la direzione di Davide Miniscalco.

Teatro San Teodoro: sabato il concerto di Pasqua insieme a due cori d'eccezione

Il coro di voci bianche "I Piccoli Cantori di Corbetta" e la Corale Polifonica Città Studi di Milano saranno protagonisti, insieme all’Ensemble strumentale dell’Orchestra Sinfonica del Lario, di un appuntamento davvero particolare, frutto di una preziosa collaborazione fra tre istituzioni musicali.

Sabato 1 aprile alle 21 nella Basilica di San Teodoro a Cantù sarà infatti eseguita la Mass of the Children di John Rutter, autore ancora vivente, che ha concepito questa composizione affidando un ruolo di primo piano al coro di voci bianche, che aggiunge un’ulteriore dimensione alla tradizionale messa in latino cantata dal coro di adulti, a volte commentando, a volte amplificandone il significato.

Accanto a questa grande composizione, che rappresenta probabilmente l’opera più importante del compositore inglese, la Messe brève di Léo Delibes, in un arrangiamento originale per cori e ensemble, nella quale ci sarà l’occasione di ascoltare alcuni dei Piccoli Cantori cimentarsi anche nelle parti solistiche, e, ancora di Rutter, il coinvolgente inno "For the Beauty of the Earth".

L’esecuzione di Cantù segue la prima assoluta milanese presentata a marzo in San Leone Magno a Milano e replicata nella chiesa di Santa Croce, sempre a Milano. Il successo dell’iniziativa ha fatto sì che ulteriori repliche siano già previste nei prossimi mesi a Corbetta e in altre località lombarde. Accanto all'ensemble strumentale dell'Orchestra Sinfonica del Lario ci sarà un coro misto di 40 elementi e un coro di voci bianche di 25 elementi, oltre a due voci soliste.

Per l’occasione a dirigere il concerto è chiamato Davide Miniscalco, mentre direttore del coro è Andrea Thomas Gambetti e direttore del coro di voci bianche Andrea Semeraro. Voci soliste dei due brani di Rutter il soprano Lorena Balbo e il baritono Marco Granata.