Telefono amico contro il caldo: rispondono sindaco e assessori

Il servizio

Nasce "LurateCaccivioAiuta", progetto destinato a offrire un servizio di supporto.

Un telefono amico per gli anziani soli e in difficoltà: dall’altro capo del filo il sindaco Serena Arrighi, gli assessori e i consiglieri comunali.

Telefono amico contro caldo e solitudine

Il caldo picchia forte ormai da giorni e, al netto dei consigli basilari, come il bere molta acqua o il non uscire di casa, era necessario un intervento più incisivo. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, in sinergia con i Servizi sociali, ha deciso di lanciare un progetto volto a dare sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Dall’emblematico nome "LurateCaccivioAiuta", non è nient’altro che una sorta di telefono amico.

Linea diretta

Una linea diretta tra gli anziani - 1.834 persone over 70 - e chi si è reso disponibile ad ascoltare. Primo cittadino, assessori, consiglieri e volontari civici si alterneranno al numero 031-494398 per mantenere viva una linea utilizzabile ventiquattr’ore su ventiquattro. "Gli avvisi non bastano, così come non bastano le campagne sui social network - esordisce Arrighi - Per questo motivo abbiamo pensato di attivare questo numero utile. Servirà come primo contatto per le persone, soprattutto di una certa età, che stanno vivendo un momento difficile. Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le segnalazioni a causa del caldo: anche uscire per recarsi in farmacia o a fare la spesa, in casi simili, può risultare difficoltoso".

"LurateCaccivioAiuta"

"LurateCaccivioAiuta", fornirà il supporto giusto. "Da una parte daremo tutte le informazioni necessarie, andando a spiegare quali servizi rivolti alla cittadinanza sono attivi - prosegue il sindaco - Penso, ad esempio, quello dei pasti a domicilio, il servizio spesa o per l’acquisto di farmaci. Senza dimenticare il trasporto. Avremo anche il supporto dei volontari civici: se ne sta occupando l’assessore all’Istruzione e Cultura Elena Canil. Dall’altra parte, il numero di telefono servirà anche come “compagnia”: gli anziani potranno trovare una voce amica in grado di ascoltare non solo le esigenze ma anche, semplicemente, servirà per scambiare due chiacchiere". Da sempre attenta ai bisogni degli anziani, Arrighi si sta muovendo per la creazione di un diurno: stanziati 780.000 euro per la realizzazione della struttura all’interno dello Spazio Volta 3.