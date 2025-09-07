Lavori

Tempo di pulizia per 572 caditoie cittadine

Un intervento complessivo di oltre 33mila euro.

Inverigo · 07/09/2025 alle 17:00

Ad Inverigo è tempo di pulizia: ripulite 572 caditoie nelle frazioni di Cremnago, Villa Romanò e Romanò Brianza. Un intervento complessivo di oltre 33mila euro.

Tempo di pulizia

Un’estate di pulizie tra strade e caditoie, per un paese sempre più pulito. Dalla fine di agosto una ditta specializzata ha iniziato gli interventi per la pulizia di 572 caditoie e griglie nelle frazioni di Cremnago (209), Villa Romanò (206) e Romanò Brianza (157). Le altre 420 caditoie di Inverigo centro, Bigoncio e Santa Maria verranno pulite nel 2026.

“L’intervento, dal valore complessivo di 33.171,80 euro, è fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque e ridurre il rischio di allagamenti in situazioni come quelle che si potrebbero verificare in queste ultime settimane – sottolinea il vicesindaco Alessandro Anzani -Va ricordato che 572 caditoie erano già state ripulite nel 2023 e 420 nel 2024. La pulizia avviene dunque ogni due anni. Per noi è prioritaria questa frequenza”.

“Aumentata la frequenza della pulizia”

E frequenza è certamente un termine adatto anche per quanto riguarda la pulizia delle strade.

“Con la Tari che è aumentata di un punto percentuale, facciamo comunque in modo che ai cittadini vengano erogati servizi importanti – aggiunge Anzani – La pulizia delle strade avviene tre giorni a settimana, mentre il venerdì due ore vengono impiegate per ripulire la piazza del mercato. Anche i cestini vengono svuotati tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Ad aiutare i nostri stradini inoltre c’è un operatore ecologico di Service 24. Cerchiamo di assicurarci che le strade e i marciapiedi siano sempre puliti. Ne va del decoro del paese, ma anche della sicurezza dei cittadini. Sono interventi importanti soprattutto se si considera, appunto, l’aumento della Tari dell’un per cento”.

