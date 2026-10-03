Tempo libero inclusivo: al centro la persona con disabilità e il suo progetto di vita

Tempo libero inclusivo: una giornata eccezionale nel parco comunale di Villa Peduzzi, a Olgiate Comasco.
Tempo libero inclusivo
Il Centro Vita Indipendente, realtà virtuosa del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, riunisce oggi, sabato 3 ottobre, nel contesto di Villa Peduzzi, associazioni e cooperative attive a favore delle persone con disabilità. Il concetto alla base dell’iniziativa: mettere al centro la realizzazione del progetto di vita della persona con disabilità.
Laboratori, musica, balli, biciclette e sport
Attività per tutti: dai bimbi agli adulti. Laboratori, musica, balli, sport e persino una bicicletta per pedalare e produrre energia per frullare la frutta.
Un evento della comunità
“Una magnifica cornice di pubblico nel parco di Villa Peduzzi – la sottolineatura del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese – La giornata dedicata al progetto di vita delle persone con disabilità. Persone al centro! Le relazioni nella comunità come autentico motore di integrazione. Grazie a tutti i partecipanti”.