"Tempo libero per le famiglie"

Tornano gli appuntamenti con il servizio erbese del Magolibero

Famiglie al nido, partono i progetti aperti al territorio

Il nido Comunale di Erba Magolibero organizza, durante l’anno educativo 2022-2023, dei cicli gratuiti di 11 incontri ciascuno dedicati ai genitori e alle famiglie del territorio erbese.

Il sabato dalle 10 alle 12 il ciclo “Naturalmente Tutti al Nido”, in cui gli educatori incontreranno i genitori con bambini tra 0 e 6 anni per momenti di gioco all’interno del parco del nido.

Sempre il sabato, nella stessa fascia oraria, il ciclo “Tempo per le Famiglie” sarà dedicato ai genitori con bambini tra i 12 mesi e i 3 anni che ancora non frequentano il nido per l’organizzazione di attività ludiche ed esplorative.

“Insieme al Magolibero” invece è un ciclo di 11 incontri sviluppato su due giornate: il martedì dalle 16.45 alle 17.45, dedicato ai bambini dai 12 ai 36 mesi, e il venerdì, dalle 13.45 alle 14.45, sarà riservato ai bambini da 0 a 12 mesi. In entrambi gli incontri i bimbi potranno utilizzare materiali naturali, sperimentali e innovativi.

I cicli sono a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti per i cicli del sabato, e di 6 partecipanti per i moduli del martedì e del venerdì. Per maggiori informazioni contattare nido.magolibero@aldia.it – tel. 031 640340 (chiedere della coordinatrice Dr.ssa Galli) – Via A. Bassi 14 – Erba.