Temptation island 2023: ci sarà anche un ragazzo canturino questa sera al debutto del programma di Canale 5.

Temptation island 2023: tra i tentatori c'è un canturino

Il suo nome è Luca, ha 24 anni e sarà tra le fila dei tentatori, ovvero i single che cercheranno di mettere in crisi le coppie. Di lui sappiamo che lavora nel settore della ristorazione a Lugano in Svizzera ed è stato un nuotatore professionista. Il programma è condotto da Filippo Bisciglia e prenderà il via questa sera, lunedì 26 giugno 2023.

Le coppie in gara, non sposate e senza figlia, saranno sette: Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel e Perla e Mirko. Per tre settimane le coppie vivranno in due diversi villaggi turistici sardi, Is Morous Relais, resort splendidi popolati da 28 single, tra cui appunto ci sarà anche il canturino Luca.

(Foto: Instagram Wittytv)