Tennis tavolo per combattere il Parkinson

Un corso di tennis tavolo per chi è affetto dal morbo di Parkinson, open day per la novità firmata dal Gruppo sportivo Villa Guardia e dall’Associazione italiana parkinsoniani.

Un corso di tennis tavolo per chi è affetto dal morbo di Parkinson

Lo sport come ponte di collegamento con persone ammalate. E’ questa la stretta di mano tra il Gs e la sezione "Aip" di Como, dove al centro c’è la volontà di valorizzare il tennis tavolo come mezzo per limitare o prevenire il deteriorarsi dello stato di salute di chi è affetto dalla malattia degenerativa. Sport come sinonimo di condivisione, come avverrà giovedì 16 novembre alle 15, nella palestra comunale di via Tevere, cornice dell’open day del corso.

"Racconteremo come è nata l’iniziativa - spiega Vanina Viviani, membro del Cda del Gruppo sportivo - Faremo un’introduzione sui benefici che il Tennis tavolo può portare e ci sarà modo di fare delle prove e di approcciare con gli istruttori". I principali giovamenti del cimentarsi pongisti? Inclusione e miglioramento dello stato di salute per combattere la malattia. "In primis, ne beneficia l’aspetto relazionale: chi ha il Parkinson tende ad abbandonare molte attività per le difficoltà che incontra e per giocare a ping pong bisogna necessariamente entrare in relazione con un’altra persona", aggiunge Viviani, sottolineando anche come gli scambi da una parte all’altra del tavolo da gioco, aiutano il coordinamento tra la parte destra e sinistra del corpo e, allenando questo aspetto, c’è un contributo nel rallentare il degeneramento del Parkinson.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 11 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui