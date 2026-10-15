All’alt intimato dagli operatori per un normale controllo di polizia stradale, il conducente di un’auto, invece di fermarsi, ha accelerato in direzione di Lurago d’Erba. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per circa quindici chilometri

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Tenta di sottrarsi a un controllo di polizia e di disfarsi della droga: arrestato dalla Polizia Stradale di Lecco. L’intervento è dello scorso 12 ottobre.

Inseguito su tutto il territorio

L’intervento è iniziato intorno alle 22.15, lungo la Strada Provinciale 41 all’altezza di Merone. All’alt intimato dagli operatori per un normale controllo di polizia stradale, il conducente di un’auto, invece di fermarsi, ha accelerato in direzione di Lurago d’Erba. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per circa quindici chilometri, durante il quale l’uomo ha tenuto una condotta di guida pericolosa (sorpassi in curva, contromano e rotatorie imboccate nel senso opposto di marcia).

Raggiunto il territorio di Anzano il soggetto ha abbandonato il veicolo e tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Nella concitazione del momento, ha provato a liberarsi di qualcosa, gettando due contenitori metallici nel giardino di un’abitazione, subito recuperati dagli agenti. Al loro interno sono stati rinvenuti in totale trentasei involucri, contenenti complessivamente 25,5 grammi di cocaina, due pezzi di hashish per un totale di 3,4 grammi e anche 5 grammi di droga sintetica di tipo MDPV. Le sostanze sono state sottoposte a narcotest, che ha dato riscontro positivo. Sono stati sequestrati anche 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti della Polizia Stradale di Lecco hanno proceduto quindi all’arresto dell’uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per la fuga pericolosa conseguente all’inosservanza dell’alt e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, trattenuto il soggetto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Convalidato l’arresto, all’uomo è stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.