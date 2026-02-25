Tentano furto al supermercato: due arrestati

Rubano merce e colpiscono l’addetto alla sicurezza: due arrestati. E’ successo a Tavernerio ieri sera, martedì 24 febbraio.

Tentano di rubare una batteria per auto

E’ successo nella tarda serata di ieri al supermercato Carrefour-Iper. Due gli arrestati: un uomo e una donna di nazionalità italiana, rispettivamente classe 1988 e 1984.

La donna è stata bloccata dal personale della vigilanza mentre oltrepassava le barriere delle casse con una batteria per auto del valore di circa 90 euro, che aveva appena sottratto dagli scaffali del supermercato dopo averne staccato il dispositivo antitaccheggio. Nella fuga, la donna ha avuto una breve colluttazione con l’addetto alla sicurezza: il vigilante è stato colpito a una caviglia, dalla caduta dell’accumulatore nascosto nella borsa della donna.

Nel frattempo, all’esterno del locale c’era un complice ad attendere la donna su un’auto: la 37enne si è dapprima allontanata, per poi ritornare sul luogo del furto per tentare di recuperare la refurtiva, ma è stata bloccata insieme al complice e i due sono stati successivamente consegnati ai militari della Stazione di Albate, arrivati nel frattempo al supermercato.

I due sono stati arrestati e condotti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Como, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella tarda mattinata di oggi.