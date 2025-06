Tentò di uccidere l'ex fidanzata: dieci anni di reclusione per Cherrah

Libertà vigilata per due anni dopo aver scontato la pena

Per la vittima un risarcimento di 50mila euro

Dieci anni di reclusione - due in più di quanto chiesto dal pubblico ministero - con il rito abbreviato, libertà vigilata per due anni una volta scontata la pena, 50mila euro di risarcimento provvisionale alla parte offesa.

E' arrivata un’altra condanna per Said Cherrah, 27 anni, marocchino residente in provincia di Pavia condannato oggi, mercoledì 11 giugno, dal Gup di Monza Angela Colella per il tentato omicidio della ex fidanzata, residente nell'Erbese.

Tentò di uccidere la giovane erbese nel parcheggio del Carrefour

I fatti risalgono al dicembre dello scorso anno quando la giovane operaia erbese, di 25 anni, venne accoltellata dall’imputato in pieno giorno nel parcheggio del Carrefour di Giussano.

La stessa donna che Cherrah aveva aggredito a novembre 2023, a Erba, gettandole addosso dell’acido: vicenda per la quale, a gennaio, l’uomo è già stato condannato dal Tribunale di Como a 11 anni. In quella occasione aveva minacciato ancora la donna. Circostanza, quest’ultima, che ha indotto il Gup ha disporre il collegamento di Cherrah dal carcere, per impedire che si avvicinasse ancora alla vittima.