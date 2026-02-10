“Tenuta de l’Annunziata” premiata alla BIT 2026 di Milano

Elisabetta e Arianna Guffanti premiate alla BIT 2026 come Testimonial del marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”.

Alla BIT 2026 premiata la “Tenuta de l’Annunziata”

È stato consegnato oggi, martedì 10 febbraio, a Elisabetta e Arianna Guffanti, proprietarie con la loro famiglia del Natural Relais Tenuta de l’Annunziata, a Uggiate con Ronago, il riconoscimento di testimonial del marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”, attribuito dalla Camera di Commercio di Como-Lecco alle realtà imprenditoriali che contribuiscono in modo significativo alla valorizzazione e alla promozione del territorio lariano. La cerimonia di premiazione si è svolta nel giorno di apertura della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, a Rho Fieramilano, nello stand di Regione Lombardia durante l’evento che ogni anno racconta i protagonisti di una destinazione divenuta ormai tra le più glamour e riconosciute a livello internazionale: il Lago di Como.

Da oltre dieci anni il Lago di Como si riconosce in un segno grafico distintivo, simbolo del territorio e sintesi della sua identità culturale, paesaggistica e imprenditoriale, fatta di qualità, autenticità ed eccellenze. In questo contesto si inserisce la scelta della Tenuta de l’Annunziata di adottare e utilizzare il marchio “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo”, condividendone pienamente significato e valori.

Autentiche testimonial

Un impegno che ha portato la Camera di Commercio di Como-Lecco a individuare in Elisabetta e Arianna Guffanti due autentiche Testimonial del Lago di Como, capaci di rappresentarne l’eccellenza e di contribuire concretamente alla sua notorietà e al suo prestigio a livello nazionale e internazionale. “Ricevere questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio, ma al contempo è anche una responsabilità – dichiarano Elisabetta e Arianna Guffanti – La natura che ci circonda è una continua fonte di ispirazione, bellezza e valori autentici che cerchiamo di tradurre ogni giorno nella nostra visione di ospitalità. Ringraziamo la Camera di Commercio di Como-Lecco per aver creduto nel progetto e nella proposta di accoglienza che da più di dieci anni portiamo avanti in Tenuta de l’Annunziata. Il nostro Natural Relais è immerso nelle verdi colline che circondano il Lago e quindi racconta un’altra anima del territorio lariano, fatta di ritmi lenti, natura e relax: continueremo a raccontare questo territorio straordinario con passione, rispetto e uno sguardo aperto al mondo”.