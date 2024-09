Terminata la riqualificazione del cortile e del giardino di Villa Franchi Borella

Villa Franchi Borella si rinnova e lo fa in grande stile. La sede ottocentesca del Comune e della biblioteca di Grandate è stata oggetto di un’importante opera di riqualificazione, attraverso un considerevole investimento di 300mila euro, che riguarda anche le aree pertinenziali, come il cortile e il giardino sottostante.

A Villa Borella si alza il sipario

I lavori, ultimati a giugno 2024 dall’impresa "Bianchi Geom. Dante S.R.L." e su progetto di "Abad Architetti Milano", hanno consentito di creare una piazza nel cortile della Villa, con l’obiettivo di rendere questo spazio fruibile come punto di incontro sociale. Nel passato, invece, tale zona è risultata piuttosto estromessa dalla socialità cittadina, probabilmente per la sua dislocazione fisica, un po’ periferica.

Tante novità

I lavori sono stati svolti con grande maestria, sostituendo, ad esempio, la ghiaia del cortile con una nuova pavimentazione, caratterizzata da un mosaico drenante ecocompatibile, che nei colori tiene conto anche dell’armonia rispetto a un contesto in cui già spiccava il granito delle colonne. In un rettangolo centrale del cortile, ancora a ghiaia sciolta, emerge la presenza di un imponente platano monumentale, affiancato da due grandi magnolie. Questo maestoso verde rende l’ambiente particolarmente salubre e suggestivo. Ma ancor più suggestiva risulta la nuova ringhiera, realizzata lungo il muretto storico delimitante l’area cortilizia a Sud, in cui sono collocate le targhe commemorative per ricordare alcuni valorosi prigionieri della Seconda guerra mondiale. Inoltre, con uno studiato gioco di luci, di notte nelle targhette si produce un effetto scenografico che dona lucente bellezza alle incisioni dei singoli nomi.

Un'area giochi immersa nel verde

Per la piazza cortilizia, ora, sono presenti due ingressi: uno principale, attraverso un portale di buona maniera, seguito da un porticato in cui si possono apprezzare delle colonne in granito. E poi un accesso pedonale, laterale, sulla via Como a Nord, in un piccolo atrio vicino all’aula consiliare comunale. Merita attenzione anche il giardino, interessato da importanti migliorie come la realizzazione di una nuova scala che lo connette alla biblioteca, mentre una scala a doppia rampa permette il collegamento con il cortile soprastante. Lo spazio del giardino è destinato soprattutto ai più piccoli, grazie alla creazione di un’area giochi immersa nel verde. Il Comune di Grandate investe nelle proprie strutture: la “rinnovata” Villa Franchi Borella alza il sipario.