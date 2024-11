Terminati i lavori di riqualificazione della piazzetta: i parcheggi diventano a disco orario

Sono terminati gli interventi del primo lotto di lavori di riqualificazione della piazzetta e del parcheggio di via Provinciale a Tavernerio. Lo ha fatto sapere in queste ore il sindaco Mirko Paulon, che ha annunciato che la zona del centro paese è a disco orario: il provvedimento è in vigore già dall'1novembre.

Terminato il primo lotto di lavori: a breve la riqualificazione completa

Il primo cittadino ha contestualmente fatto sapere che mancano alcuni interventi a completamento della piazzetta.

"A completamento delle opere, rimangono ancora da installare la pensilina dell'autobus, i dissuasori a protezione delle aree pedonali, le panchine e la sistemazione delle aree a verde. Inoltre, è prevista la riasfaltatura delle aree a seguito della conclusione dei lavori di competenza del supercondominio"

Una importante novità riguarda i parcheggi: "Già da ieri, 1° novembre, è stata attivata la zona a disco orario di un'ora, in tutto il parcheggio, dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 20. Ricordiamo che esiste, in prossimità della chiesa dell'Eucarestia, un'ampia area di parcheggio senza disco orario raggiungibile a piedi in qualche minuto".