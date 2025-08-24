in tempo per l'avvio delle lezioni

Finanziati grazie a un bando ministeriale per 85.000 euro

Albavilla
Pubblicato:

Terminati i lavori di riqualificazione della scuola di Albavilla: giusto in tempo per accogliere i ragazzi al primo suono della campanella.

Opere finanziate da un bando ministeriale

Le opere, annunciate dall'Amministrazione comunale, sono state avviate nei giorni di chiusura della scuola per le vacanze pasquali e sono stati poi interrotti per essere continuati durante le vacanze estive.

Spiega il primo cittadino Giuliana Castelnuovo:

"Ad aprile, abbiamo approfittato dei giorni di chiusura della scuola per migliorare il plesso, offrendo sempre più sicurezza. I lavori si sono interrotti affinché le lezioni potessero riprendere senza interferenze. Li abbiamo completati e conclusi durante queste vacanze estive. Siamo intervenuti su alcune aule e corridoi, abbiamo realizzato nuovi controsoffitti antisfondellamento. Le risorse siamo riusciti a reperirle grazie a un nuovo bando ministeriale vinto di 85.000 euro.  Abbiamo il dovere di continuare a investire in spazi sicuri, moderni e accoglienti. Noi continueremo, per quanto di competenza, a curare la scuola, a curare i bambini e i ragazzi, affinché crescano e imparino tra i banchi di scuola nel miglior ambiente possibile".
