Terminati i lavori di riqualificazione della scuola di Albavilla: giusto in tempo per accogliere i ragazzi al primo suono della campanella.

Le opere, annunciate dall'Amministrazione comunale, sono state avviate nei giorni di chiusura della scuola per le vacanze pasquali e sono stati poi interrotti per essere continuati durante le vacanze estive.

Spiega il primo cittadino Giuliana Castelnuovo:

"Ad aprile, abbiamo approfittato dei giorni di chiusura della scuola per migliorare il plesso, offrendo sempre più sicurezza. I lavori si sono interrotti affinché le lezioni potessero riprendere senza interferenze. Li abbiamo completati e conclusi durante queste vacanze estive. Siamo intervenuti su alcune aule e corridoi, abbiamo realizzato nuovi controsoffitti antisfondellamento. Le risorse siamo riusciti a reperirle grazie a un nuovo bando ministeriale vinto di 85.000 euro. Abbiamo il dovere di continuare a investire in spazi sicuri, moderni e accoglienti. Noi continueremo, per quanto di competenza, a curare la scuola, a curare i bambini e i ragazzi, affinché crescano e imparino tra i banchi di scuola nel miglior ambiente possibile".