Terminati i lavori "Polis", riaperto l'ufficio postale

Un'opera di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45

Promuovere coesione economica, sociale e territoriale

Sono terminati nella sede di via Leopardi 3, a Orsenigo, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Opere per accogliere meglio i clienti

Tra gli interventi effettuati ci sono la tinteggiatura e la sostituzione dell'illuminazione, oltre al completo rinnovo del layout dell'ufficio con nuovi arredi e una nuova postazione ergonomica ribassata per poter meglio accogliere i clienti. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l'ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini. L'ufficio è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Una missione al servizio del Paese

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.930 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.