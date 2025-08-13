Terminati i lavori "Polis", riapre l'ufficio postale

Intervento

Concluse in via Valli le opere di ristrutturazione e ammodernamento

Tra gli interventi effettuati tinteggiatura e sostituzione dell’illuminazione

Porte aperte da domani, giovedì 14 agosto

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e ammodernamento all'ufficio postale di Rodero. La sede di via Valli 2 riaprirà al pubblico domani, giovedì 14 agosto. L'intervento è finalizzato ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali". Si tratta di una iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nuovi arredi e locali riammodernati

Tra gli interventi effettuati ci sono la tinteggiatura e la sostituzione dell’illuminazione, oltre al completo rinnovo del layout dell'ufficio con nuovi arredi e una nuova postazione ergonomica ribassata per poter meglio accogliere i clienti. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l'ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini.

Ecco gli orari per i cittadini

L’ufficio postale di Rodero è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Poste promuove il valore della capillarità

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.