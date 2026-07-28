Dopo alcune settimane di trasferimento delle attività all’interno dello sportello mobile posizionato a circa 200 metri dallo store, è stato riaperto – riqualificato e rinnovato – lo Spazio Acinque di Cermenate, punto di riferimento del territorio per le forniture e i servizi legati all’energia.

Terminati i lavori, riapre lo sportello Acinque di Cermenate

“Il radicamento territoriale è un tratto distintivo di Acinque Energia – ha evidenziato l’amministratore delegato Andrea Tugnoli – che continuiamo a rafforzare attraverso investimenti costanti, con l’obiettivo di consolidare una presenza capillare e garantire servizi di qualità”.

Un punto rinnovato e sostenibile

Lo sportello è stato rinnovato all’insegna del comfort e della funzionalità secondo l’identità, le linee grafiche, i colori e i valori che contraddistinguono il Gruppo e particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità, ad esempio attraverso l’installazione di luci ancora più efficienti e pareti in legno fonoassorbenti. Tra le novità, l’allestimento di un’area dove è possibile toccare con mano le soluzioni per l’efficientamento energetico quali climatizzatore, caldaia e fotovoltaico, servizi che Acinque fornisce chiavi in mano ai suoi clienti.

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Continuità del servizio

“Lo sportello mobile attivato durante i lavori conferma la priorità che Acinque Energia assegna alla continuità e alla qualità del servizio – evidenzia Federico Scuto, direttore Vendite, Marketing, Customer Care & Sviluppo Commerciale – Un’attenzione alle persone che si riflette anche nel rinnovamento degli spazi, parte di un percorso di investimento sul territorio. Ambienti ripensati per essere ancora più accoglienti e funzionali, in cui i cittadini possano trovare ascolto e supporto qualificato per orientarsi nelle proprie scelte energetiche”.

Presenza sul territorio e orari

Sono 19 gli sportelli di Acinque Energia a disposizione nei territori in cui storicamente opera, di cui 4 in provincia di Como. Lo Spazio Acinque di via Scalabrini 145 a Cermenate è aperto da lunedì a giovedì (8.30 – 12.45, 14.00 – 16.00) e il venerdì (8.30 – 12.45, 14.00 – 15.45).