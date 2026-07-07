Terminati i lavori: riapre l’ufficio postale

Terminati gli interventi di ammodernamento: l’ufficio postale di Lurago d’Erba riapre al pubblico.

Tanti nuovi servizi

Con la conclusione degli interventi del progetto Polis di Poste Italiane sono ben 112 le sedi rinnovate in tutta la provincia.

Le opere di ammodernamento e ristrutturazione della sede sono finalizzate ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. L’ufficio postale di Piazza Papa Giovanni XXIII è stato completamente ristrutturato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; in ciascuna delle due sedi è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Disponibili nella sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.