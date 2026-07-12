“Terre Alte del Lario”: un viaggio tra eventi, musica e tradizioni nel cuore del Triangolo lariano

Da luglio a novembre sei appuntamenti accompagneranno residenti e visitatori alla scoperta del territorio.

La rassegna attraverso musica, rievocazioni storiche, feste popolari e spettacoli potrà raccontare l’identità più autentica del territorio: punta a promuoverlo attraverso eventi capaci di coinvolgere famiglie, appassionati di musica, visitatori e turisti, offrendo occasioni di scoperta dei borghi, delle loro storie e delle loro peculiarità

Rassegna realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia

La rassegna “Terre Alte del Lario – Un viaggio tra eventi e tradizioni” è un progetto condiviso ed è realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia attraverso il bando “Lombardia Style”. Coinvolge i Comuni di Erba, Albavilla, Magreglio, Sormano, Asso e Barni in un percorso che unisce cultura, intrattenimento e valorizzazione delle tradizioni locali.

Musica e spettacolo: si parte da Albavilla giovedì

La rassegna prenderà il via ad Albavilla con due serate dedicate alla musica e all’animazione per tutta la famiglia.

Il 16 luglio sarà protagonista la band The Time Machine, mentre il 23 luglio salirà sul palco la voce pluripremiata di Ilaria Perletti accompagnata dalla Party Mood Band.

A Magreglio, nella suggestiva cornice del Belvedere Romeo, il 31 luglio andrà in scena “L’Urlo”, tributo a Zucchero con Barbara Ravasio, mentre il 7 agosto sarà la volta di “Ora Illegale”, omaggio a Luciano Ligabue.

Due appuntamenti di tradizioni e rievocazioni

Nell’ambito di tradizioni e rievocazioni il 22 agosto il borgo di Sormano ospiterà “Viaggio nel Tempo”, una grande rievocazione storica che riporterà in vita antiche leggende e mestieri medievali. Ad Asso, il 3 ottobre, invece, spazio a “Tradizioni in Festa”, una giornata dedicata al mondo western con attività immersive, giochi tematici e spettacoli per tutta la famiglia.

Non mancherà una festa popolare

Il 25 ottobre sarà il turno di Barni con la tradizionale “Fera de Barni”, conosciuta anche come Festa dell’Asino, appuntamento storico che valorizza tradizioni rurali, laboratori, giochi e animazioni.

Gran finale a Erba all’Excelsior

La rassegna si concluderà il 20 novembre al Teatro Excelsior di Erba con “Erba in Scena”, concerto che vedrà protagonista Jasmine & The Midnight Hearts, in un viaggio musicale tra Soul, Pop e R&B.

“Si valorizzano le eccellenze culturali e paesaggistiche”

Ecco il commento dell’assessore alla Cultura della città di Erba, Matteo Redaelli: