“Terre incognite”: via alla rassegna culturale

Prende il via la rassegna culturale «Terre incognite. Vivere l’epoca dell’incertezza», promossa da Bcc Brianza e Laghi con la collaborazione dell’associazione Ageo nell’intento di offrire spunti di riflessione sui grandi interrogativi del presente, tramite un dialogo tra differenti ambiti del sapere.

Quattro appuntamenti

La rassegna si articola in quattro appuntamenti tra ottobre e novembre: ognuno è dedicato a una delle «terre incognite» del nostro tempo, e vede la partecipazione di studiosi di rilievo del panorama accademico italiano. Il primo dei quattro incontri è domenica 4 ottobre alle 17.30 ed è dedicato agli enigmi della fisica contemporanea: interverranno il fisico Giulio Casati e il filosofo Federico Laudisa in «Le terre incognite della meccanica quantistica», la teoria fisica che, da un secolo a questa parte, sta rivoluzionando la nostra comprensione della realtà. A moderare il dibattito sarà Filippo Casati, docente di Filosofia e Storia e curatore della rassegna.

L’incontro di domenica e tutti quelli della rassegna si svolgeranno nella Sala Maggi della sede Bcc Brianza e Laghi di via IV Novembre, ad Alzate Brianza, e saranno a ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione, possibile ai link condivisi sulle locandine dell’iniziativa.