Terza rotatoria lungo via Repubblica, senso unico alternato sulla provinciale

Terza rotonda lungo via Repubblica, a Lurate Caccivio, in fase di ultimazione.

Rotatoria, proseguono i lavori

Nei giorni scorsi, come spiegato dal sindaco Serena Arrighi, è stato installato anche il punto luce in prossimità della rotatoria all’altezza dell’incrocio con via Appiano. Un’opera che rientra all’interno di un ampio progetto studiato insieme a Oltrona di San Mamette. L’intervento ha un costo di 1.350.000 euro, finanziato per 700.000 euro da Regione Lombardia, da 350.000 euro messi sul piatto dall’Amministrazione provinciale, da ulteriori 162.500 euro in capo a Oltrona di San Mamette (per la messa in sicurezza della Lomazzo-Bizzarone) e da una somma analoga in capo a Lurate Caccivio. "Via Repubblica rimane percorribile - spiega il sindaco Serena Arrighi - Con l’avanzare dei lavori è stata creata un’area di sicurezza per gli operai. Manca poco, alcune settimane ancora".

Senso unico alternato

Per consentire la razionalizzazione dell’intersezione stradale tra la Sp 24 e la via comunale per Oltrona, la circolazione nel tratto interessato dai lavori sarà regolata semaforo o movieri dal giorno 6 febbraio al giorno 7 marzo 2025 (escluse le giornate di sabato e domenica), dalle 9 alle 17.