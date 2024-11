Tesi in Ortopedia-Traumatologia: la seduta all’ospedale Sant'Anna

Si è svolta per la prima volta nelle aule della Formazione, all’ospedale Sant’Anna, la discussione delle tesi di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della scuola dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Tesi di Ortopedia al Sant'Anna

Per il conseguimento del diploma di specializzazione, il medico in formazione, completata e superata la prova dell’ultimo anno di corso, deve sostenere una prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione, che avviene, pubblicamente, nel corso di una seduta di una apposita commissione. Per la prima volta, appunto, tale seduta si è svolta all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove il primario di Ortopedia e Traumatologia è il professor Michele Surace, direttore della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Scuola istituita nel 1992

Si tratta di una delle più storiche scuole di specializzazione dell’Ateneo, istituita nel 1992, per volere dell’allora direttore ed oggi professore emerito Paolo Cherubino, a quella epoca afferente alla Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, con sede a Varese. Ad oggi, circa un centinaio di medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia, si sono formati ed hanno conseguito il diploma, andando a ricoprire posizioni apicali e di rilievo su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Diretta dal professor Surace dal 2016, la scuola ha visto nel tempo un’opera di ammodernamento ed ampliamento della rete formativa, per soddisfare i sempre più stringenti requisiti ministeriali di accreditamento e puntare ad un incremento delle immatricolazioni senza rinunciare alla qualità formativa ed all’attenzione per il singolo studente.

Teoria e pratica

“L’impronta gestionale ed organizzativa - sottolinea il professor Surace - è indirizzata a favorire l’apprendimento teorico e pratico della professione, grazie all’incentivazione dell’iniziativa personale secondo le naturali inclinazioni personali, con i contenuti ed i metodi più attuali e moderni ma senza dimenticare quella che è la storia della Scuola stessa e della professione in generale”. I quattro neospecialisti - tra cui il dottor Giacomo Popolizio, già assunto in Asst Lariana - sono stati proclamati dal professor Umberto Piarulli, prorettore vicario di Como, appena nominato insieme alla rettrice Maria Pierro.