Tessere elettorali nuove: via alla consegna a domicilio

A seguito della nascita del nuovo Comune di Uggiate con Ronago, si rende necessario il rilascio di tessere elettorali intestate al nuovo ente.

Nuove tessere elettorali per la popolazione

Al fine di agevolare la sostituzione delle vecchie tessere elettorali intestate ai soppressi Comuni di Uggiate Trevano e Ronago con le nuove intestate al Comune di Uggiate con Ronago, si è attivato un servizio di consegna a domicilio del nuovo documento. Questo prende avvio oggi, lunedì 13 maggio, fino al 31 maggio e sarà svolto da appositi incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. Gli incaricati opereranno dal lunedì al sabato dalle 13 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13.

La consegna

La consegna avverrà a mano del destinatario o di persona appartenente al medesimo nucleo familiare. All'atto della consegna della nuova tessera dovrà essere restituita al vecchia tessera. In caso di smarrimento o furto della vecchia tessera elettorale, dovrà essere compilata apposita dichiarazione sostitutiva (in dotazione all'incaricato della distribuzione). Ove non fosse possibile la consegna, sarà lasciato un avviso con le indicazioni per li ritiro delle nuove tessere presso gli uffici comunali di Uggiate e Ronago.

Possibile il ritiro in sede

In caso di mancata consegna, la tessera potrà, comunque, essere ritirata presso le sedi comunali di Uggiate e Ronago, dal 3 al 6 giugno negli orari di ufficio; nel giorno 7 giugno dalle 9 alle 18 e nei giorni 8 e 9 giugno negli orari di apertura dei seggi elettorali.