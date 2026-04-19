Testoni ai Campionati Mondiali di pattinaggio sincronizzato

“E’ stato pazzesco”, sono le prime parole usate da Veronica Testoni, di Capiago Intimiano, per raccontare la sua partecipazione ai Campionati Mondiali di pattinaggio su ghiaccio sincronizzato. La competizione si è svolta venerdì 10 e sabato 11 aprile all’Eisarena di Salisburgo, in Austria.

Ai mondiali in Austria

Testoni, 23 anni, ha partecipato insieme alla sua squadra, le Hot Shivers, della quale fa parte da circa un anno, da quando ha lasciato il pattinaggio artistico su ghiaccio per quello sincronizzato. Pattinatrice sin da piccola, Veronica è ingegnere biomedico. C’era quindi anche lei, sul ghiaccio, a Salisburgo. Racconta:

«Siamo partite martedì e tornate domenica. La nostra squadra, le Hot Shivers, ha potuto partecipare come Team Italia 2».

La nostra nazione ha potuto presentare due squadre grazie al risultato ottenuto ai Mondiali del 2025 dalle Ice on Fire di Trento, Team Italia 1. Spiega Veronica:

«Per poter partecipare con due squadre è necessario che il team si classifichi tra le prime 5 nazioni e così è stato lo scorso anno. Quindi oltre alle Ice on fire (campionesse nazionali in carica), ci siamo potute aggiungere anche noi, che ai nazionali siamo arrivate al secondo posto».

“Una grande esperienza”

Quella di Salisburgo è stata la prima esperienza mondiale per Testoni:

«Una grande esperienza, direi. Già solo quando ci hanno consegnato le felpe della nazionale è stato pazzesco. Gareggiare è stato fantastico. Abituate alla pista con le linee dell’hockey che ci fanno da riferimento, abbiamo fatto degli allenamenti su quella austriaca, senza linee. Poi venerdì è iniziata la competizione».

La gara

Nella giornata di venerdì si è svolto il programma corto, che serviva a determinare l’ordine di classifica e di uscita del programma lungo del giorno successivo. Le Hot Shivers, guidate da coach Andrea Gilardi, si sono esibite sulla musica dei Carmina Burana per il corto, e sulla colonna sonora di Mission Impossible 6 nel programma lungo, in un’Eisarena sold out. Prosegue l’atleta:

«E’ stato indescrivibile. Avevamo un sacco di pubblico, tutti facevano il tifo per noi. Era tutto organizzato al secondo, gli orari di ingresso al warm up, ma anche la tabella per l’uso degli spogliatoi. Eravamo oltre 400 atlete e tutto doveva essere organizzato alla perfezione. Siamo entrate in pista con le luci abbassate, poi, appena accese, è partita la musica e abbiamo iniziato. E’ stato bellissimo».

Gli impegni futuri

I mondiali sono stati il punto di arrivo della stagione di Testoni e compagne:

«Abbiamo lavorato per questo fin dall’inizio. Abbiamo avuto la conferma della possibilità di partecipare a febbraio, con il secondo posto ai Nazionali e da allora ci abbiamo dato dentro al massimo».

Ora ci sarà un po’ di riposo:

«La stagione è finita. Nei prossimi mesi l’allenatore farà il punto e formerà la squadra per il prossimo anno, con l’obiettivo di qualificarci per i Mondiali di Nottingham».

Mondiali ai quali l’Italia, grazie ai risultati ottenuti a Salisburgo, potrà partecipare ancora con due team. Le Ice on fire, ottave in classifica ma tra le prime 5 nazioni, consentiranno, infatti l’accesso a una seconda squadra. Le Hot Shivers, si sono, infine, classificate 11esime su 22 squadre partecipanti.