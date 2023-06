L’opera di Giovanni Testori incontra la quotidianità a bordo di un treno che corre da Milano per Asso, verso luoghi del cuore dell’artista, che lì trascorreva le vacanze e ha scelto quei paesaggi come ambientazione di alcune opere narrative e teatrali.

"Testori in carrozza!", sul treno da Milano ad Asso si leggono le sue poesie

Dopo il successo ottenuto dal treno storico, riportato sui binari il 13 maggio per celebrare il centenario della nascita di Testori, Trenord, in collaborazione con Casa Testori, da sabato 17 giugno per quattro sabati consecutivi organizza la lettura “a bordo” di pagine e poesie dello “scrittore pendolare”. A fare da palcoscenico sarà la carrozza di un treno, durante una corsa che da Milano Cadorna raggiungerà Asso, nel cuore della Valassina.

I passeggeri a bordo della prima carrozza, che viaggeranno lungo l’itinerario tante volte percorso in treno da Testori, saranno spettatori di azioni teatrali. Tre attori – Diego Becce, Claudio Lobbia, Antonella Morassutti – con la regia di Andrea Carabelli, interpreteranno passi del romanzo “Il dio di Roserio” e del libro intervista di Luca Doninelli “Conversazione con Testori”, la poesia “Corona per mia madre”, monologhi e brani tratti da “Cleopatras” e “Ambleto”, accompagnando i viaggiatori alla scoperta delle peculiarità della scrittura di Testori.

La rappresentazione “Testori in carrozza” sarà proposta a bordo del treno della linea Milano-Asso che parte da Milano Cadorna alle 9.09 e arriva ad Asso alle ore 10.30. L’evento è gratuito e senza necessità di prenotazione; i passeggeri in possesso di regolare titolo di viaggio potranno viaggiare nella carrozza di testa per assistere alla performance teatrale. Potranno partecipare alla rappresentazione i passeggeri che partiranno da Milano Cadorna, ma anche quelli che saliranno a bordo nelle fermate intermedie effettuate.

I biglietti per viaggiare a bordo del treno sono acquistabili su trenord.it, sull’App Trenord o presso le biglietterie, le self-service e i punti vendita autorizzati di Trenord presenti a Milano Cadorna e nelle stazioni lombarde. Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito di Trenord.

Quando

Sabato 17 e 24 giugno 2023

Sabato 1 e 8 luglio 2023

Durata del viaggio: 1 ora e 20 minuti

Le fermate