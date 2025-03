Tetto pericolante: arriva l'ordinanza del sindaco per sistemare l'immobile di via San Bernardino

Si era resa necessaria la chiusura della strada per far intervenire i Vigili del fuoco

Grondaie intasate da materiale accumulato

Dopo il distacco di una porzione di sottogronda di legno da un edificio, via San Bernardino a Erba Alta è rimasta chiusa al transito. È quanto accaduto mercoledì, 19 marzo.

La strettoia è rimasta "off limits" al traffico per permettere ai Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di intervenire per la rimozione di parte del sottogronda e del materiale accumulatosi all’interno dello stesso.

Lo stabile intero non versa in condizioni ottimali

La porzione di sottogronda non rimossa, apparentemente non pericolante, risultava piena di calcinacci e coppi, con aggravio del peso portato dalla struttura. Dai primi sopralluoghi la copertura risultava in precarie condizioni di stabilità, ma lo stesso stabile versa in una situazione di pessima manutenzione.

Una misura per garantire la pubblica incolumità

Per scongiurare rischi per gli automobilisti o per i pedoni che transitano lungo via San Bernardino il sindaco, Mauro Caprani, ha emesso un’ordinanza per la messa in sicurezza con urgenza dell’immobile, mettendo in atto tutte le misure necessarie alla risoluzione delle problematiche legate alla pubblica incolumità.