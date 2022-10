"The Bombardino’s Guitar Band" ospiti alla Festa della Castagna alla RSA Borletti di Arosio

Domenica 30 ottobre la RSA Fondazione Anna Borletti di Arosio ospiterà la Festa della Castagna, ma non solo, anche i "The Bombardino’s Guitar Band" che intratterranno ospiti, parenti e operatori della struttura con tanta musica dal vivo.

I "The Bombardino’s"", un gruppo di sei amici che si sono conosciuti alla scuola di musica di Cinisello Balsamo e che insieme hanno pensato di condividere passione e allegria con chi si trova in difficoltà e vive una vita non sempre facile si esibiranno ad Arosio la prossima domenica, il 30 ottobre.

"Così nasce The Bombardino’s Guitar Band, un gruppo musicale che non troverete nei classici locali. A noi piace esibire “i nostri talenti”, per regalare sorrisi e buona musica agli ospiti delle residenze per anziani, strutture per disabili e in qualsiasi altro ambito sociale. Le esibizioni della nostra Band, composta da Monia Martini, Gianrosario Rubino (Presidente dell’Associazione), Robbè Di Santo, Pierangelo Pedroni, Antonio Pittui ed Enzo Bartolomasi, infatti, sono rigorosamente a titolo benefico. Poche parole, tanta musica ed allegria", affermano i componenti della band.

"Perchè lo facciamo? Ci piace portare allegria e stare insieme con chi ogni giorno spesso deve lottare contro dolore e solitudine, coinvolgendoli tra balli e canti sentendosi così liberi di esprimersi. È vero, non abbiamo mai calcato palasport e sicuramente mai lo faremo, ma di sicuro siamo stati nei palcoscenici più importanti. Fino ad oggi non ci hanno lanciato orsetti o fiori ma applausi e sorrisi. Possiamo affermare di avere suonato per persone speciali, amici straordinari. E niente è paragonabile al valore di quei momenti condivisi con tutte le persone che incontriamo quasi tutte le settimane".