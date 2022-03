The Game: si parla di pace con lo spettacolo di teatro interattivo

Spettacolo a Erba

Si parla di pace con l'iniziativa "Rianimiamo la pace"

Lo spettacolo di teatro interattivo The game arriva a Erba di Cantieri Meticci

Serata dedicata alla pace quella di oggi, domenica 13 marzo 2022, alle 21, presso la sala dell'associazione Noivoiloro di via del Lavoro a Erba

«Lo chiamano "The game", il gioco, ma tale non è. Potrete scoprire di cosa si tratta venendo ad assistere allo spettacolo teatrale che ci sarà domenica 13 marzo alle 21 presso la sala teatro Noivoiloro». E’ questo l’invito lanciato dal coordinamento degli eventi dedicati al Mese della Pace in città.

«Diritti violati e scintille di umanità – The game: cronache dalla frontiera» è un teatro interattivo di e con Pietro Floridia e Sara Pour di Cantieri meticci

«Sono due artisti che abbiamo conosciuto in Bosnia – ha spiegato Maria Luisa Testori di Emmaus – Lui regista teatrale e lei illustratrice che, in diretta, in un teatro davvero interattivo, su una lavagna luminosa riporta l’azzardo dell’attraversamento della frontiera in una sorta di gioco dell’oca, con lancio di dadi, imprevisti, rischio di morte». Un vero e proprio teatro di denuncia.

L'iniziativa fa parte della rassegna "Rianimiamo la pace" a cura di Caritas, Emmaus, Acli, Ovci, Coordinamento comaco per la pace, Nisshash, Shongoti, Decanato di Erba.