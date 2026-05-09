“The Waste land”, la mostra al Melotti

Sarà visitabile fino al 15 maggio 2026 la mostra «The Waste land di T.S. Eliot» allestita presso la biblioteca del liceo artistico e delle scienze umane «Fausto Melotti» di Cantù.

La mostra

A realizzare la motra sono stati gli studenti della 5F dell’indirizzo figurativo pittura della scuola canturina, seguiti dalla professoressa Anna Panzeri e dal professore Alessio Siviero.

Il progetto

Si è trattato di un progetto interdisciplinare che si è svolto durante i mesi di marzo e aprile e (laboratorio figurativo e inglese) che aveva lo scopo di far comprendere agli studenti la struttura poetica, le allusioni mitologiche e il «mood» di decadenza spirituale del modernismo di Eliot. Al centro del progetto il poema del 1922 dell’autore statunitense naturalizzato britannico che, diviso in cinque parti, ritrae la crisi spirituale, culturale e psicologica dell’Europa post-prima guerra mondiale. Uno degli obiettivi era quello di sviluppare una metafora visiva coerente che collegasse i concetti astratti del testo, «The Waste Land», con la tecnica calcografica – puntasecca – per creare illustrazioni originali e personali.

Mostra aperta al pubblico

La mostra allestita nella biblioteca della scuola è aperta non solo agli studenti del liceo, ma anche al pubblico esterno e sarà visitabile fino al 15 maggio 2026.