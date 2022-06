"Ti Aido" sbarca a Cantù il 2 e il 3 luglio

"Ti Aido. L'amore per la vita" sbarca a Cantù nel fine settimana del 2 e del 3 luglio. Un'iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla donazione di organi e tessuti, ma anche sulla donazione di sangue e midollo e sull'inclusione, considerando le numerose associazioni che hanno preso parte al progetto.

Ti Aido: due giorni ricchi di eventi

Il progetto nasce dalla volontà di Aido Cantù di farsi conoscere a distanza di qualche mese dalla sua fondazione e di riuscire a raccogliere nuove iscrizioni. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è il concerto "Ti Aido. Canzoni per la vita" che si terrà sabato 2 luglio in piazza Garibaldi in centro a Cantù. Sul palco ad esibirsi dalle 21 in poi ci saranno Andrea Parodi con i Mandolin' Brothers e David Grissom. Il giorno dopo, domenica 3 luglio, il Toto Caimi diverrà lo scenario di un'intera giornata ricca di emozioni e sport. Si partirà alle 10 con il torneo di calcio della categoria Esordienti; dalle 13.30 si terrà l'incontro di calcio femminile tra l'Amise Football Club Aido e l'Ac Novedrate; alle 15 scenderanno in campo invece la Nazionale italiana di calcio trapiantati e una selezione della Briantea84; alle 16.30 si chiuderà il torneo degli Esordienti con le finali; e, infine, alle 17.30 si terranno le premiazioni e i saluti.

Le tante associazioni che sostengono "Ti Aido"

Al fianco di Aido Cantù ci saranno il Comune di Cantù, che ha concesso loro il patrocinio, e tante altre realtà del territorio. Tra queste l'Avis di Cantù, l'Admo, le già citate Briantea84 e Nazionale italiana di calcio trapiantati, il Castello Città di Cantù, l'associazione "In Cammino" e l'artista Ivano Rota che per l'occasione ha scolpito un trofeo in legno che verrà consegnato alle quattro squadre che scenderanno in campo nel pomeriggio.

Le parole del presidente Sergio Cattaneo

La presentazione della due giorni di "Ti Aido" si è tenuta lunedì mattina, il 27 giugno, presso il centro sportivo Toto Caimi. Presenti alla conferenza stampa la vicepresidente di Aido Cantù Alida Peternostro, gli assessori del Comune di Cantù Isabella Girgi e Antonella Colzani, la presidente e la vicepresidente provinciali di Aido Angela Bartesaghi e Barbara Moretti, la presidente di Avis Cantù Cristina Montorfano, il referente provinciale di Admo Alessandro Rusconi, il responsabile del settore calcio di Briantea84 Giorgio Pagani, il segretario della Nazionale trapiantati Filippo Cannizzaro, il presidente dell'associazione "In Cammino" Giorgio Colombo, il direttore generale del Castello Città di Cantù Ferruccio Della Valle, e il presidente di Aido Cantù Sergio Cattaneo che ha spiegato l'obiettivo di questo grande evento: