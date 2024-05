“Ti racconto Marituba” con immagini, ricordi e testimonianze

Una serata dedicata alla comunità brasiliana alla quale monsignor Pirovano ha dedicato la sua ultima parte di vita: “Ti racconto Marituba” è nella sala polifunzionale a Erba.

“Ti racconto Marituba”

Un medico conosciuto in tutto il mondo per il suo “volontariato sanitario”. Due dottoresse che hanno conosciuto recentemente la realtà dell’Amazzonia brasiliana e ne sono state conquistate. Chi ha contribuito a dare vita all’associazione che portasse avanti l’impegno missionario di monsignor Aristide Pirovano e chi la presiede oggi con entusiasmo e generosità. Sono i relatori che daranno sostanza e contenuto a "Ti racconto Marituba", serata ideata dall’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano, con il patrocinio del Comune di Erba, in programma venerdì 24 maggio, alle 20.45, nella Sala polivalente di San Maurizio a Erba (ingresso libero).

Si parte da un filmato

L’evento prenderà le mosse da un filmato che raccoglie le testimonianze di alcuni abitanti di Marituba, la comunità brasiliana alla quale padre Aristide dedicò l’ultima stagione della sua esistenza, contribuendo a trasformarla da ghetto di lebbrosi a città dotata di servizi e strutture, prima di affidarne lo sviluppo ai Poveri Servi della Divina Provvidenza dell’Opera Don Calabria, tuttora responsabili della gestione. Dopo la proiezione prenderà la parola il dottor Aldo Lo Curto, medico con trascorsi nelle “periferie” di tutto il mondo, che racconterà della sua collaborazione con padre Aristide a Marituba. Successivamente, un’altra testimonianza, quella del dottor Luca Pellegata, socio fondatore e segretario degli Amici, che racconterà come, dopo la morte di Pirovano, il sodalizio ha raccolto la sua eredità e aiutato a realizzare il suo ultimo sogno: l’Ospedale "Divina Provvidenza".

Nuovo macchinario con i fondi del sodalizio erbese

Proprio nel nosocomio di Marituba recentemente è stato inaugurato un macchinario

per la risonanza magnetica, che i Poveri Servi hanno acquistato anche grazie a un contributo finanziario dell’Associazione erbese. Un secondo filmato documenterà appunto la messa in funzione dell’apparecchiatura, alla quale era presente la presidente degli Amici Rosanna Pirovano, che ne parlerà insieme alla dottoressa Daniela Vismara, neurochirurgo all’Ospedale Manzoni di Lecco, e alla dottoressa Miriam Fossati, specialista in malattie infettive e tropicali, sue compagne di viaggio in Brasile.

Il futuro di Marituba

Si parlerà anche del futuro di Marituba, e in particolare dell’evento che richiamerà sul suo territorio l’attenzione di tutto il mondo: nell’autunno del 2025, infatti, Belem, capitale dello Stato del Parà, ospiterà la Cop30, la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici. La conclusione della serata sarà animata e allegra, grazie al contributo di un gruppo di giovanissimi diretti da Leonardo Bussola, docente di musica che lo scorso anno si è recato a Marituba in viaggio di nozze con la moglie Irene Riva.