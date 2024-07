“Ti racconto Marituba”, online il video integrale

Serata organizzata venerdì 24 maggio nella Sala polivalente di San Maurizio: testimonianze, interviste, filmati e finale in musica documentati in un video.

Disponibile il video

Una serata sul filo della memoria, ma con il pensiero concentrato sul presente e lo sguardo proteso al futuro. Questa è stata «Ti racconto Marituba», la serata ideata dall’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano, con il patrocinio del Comune di Erba, svoltasi venerdì 24 maggio nella Sala polivalente di San Maurizio. Per chi non ha potuto essere presente o anche per chi volesse rivedere le immagini e riascoltare le voci, il video integrale della serata è ora disponibile online su www.amicimonspirovano.it.

La comunità brasiliana

Ad aprire l’evento un filmato con le testimonianze di alcuni abitanti di Marituba, la comunità brasiliana alla quale padre Aristide dedicò l’ultima stagione della sua esistenza, contribuendo a trasformarla da ghetto di lebbrosi a città dotata di servizi e strutture, prima di affidarne lo sviluppo ai Poveri Servi della Divina Provvidenza dell’Opera Don Calabria, tuttora responsabili della gestione.

Le parole di Lo Curto

Successivamente hanno preso la parola il dottor Aldo Lo Curto - medico con trascorsi nelle “periferie” di tutto il mondo, testimone di quella stagione in cui collaborò da vicino con padre Aristide e ne conobbe i «miracoli» (come lui stesso li definisce) - e il dottor Luca Pellegata, socio fondatore e segretario degli Amici, che ha raccontato come, dopo la morte di Pirovano, il sodalizio erbese ha raccolto la sua eredità e contribuito a sviluppare le sue opere.

Trasferta a Marituba

Nella seconda parte Rosanna Pirovano, presidente degli Amici, ha riferito della sua ultima trasferta a Marituba, in occasione dell’inaugurazione di un apparecchio per la risonanza magnetica per l’Ospedale “Divina Provvidenza”, acquistato anche grazie a un contributo finanziario dell’Associazione erbese. Con lei hanno dialogato le dottoresse Daniela Vismara, neurochirurgo all’Ospedale Manzoni di Lecco, e Miriam Fossati, specialista in malattie infettive e tropicali, sue compagne di viaggio in Brasile, che hanno illustrato due iniziative di cui sono promotrici: rispettivamente, un progetto di formazione dei medici brasiliani presso il nosocomio lecchese e la collaborazione sul fronte della ricerca con la dottoressa Concetta Castilletti, virologa di fama mondiale a cui sarà affidata la struttura scientifica che sorgerà nei prossimi anni accanto all’Ospedale di Marituba. La Presidente ha poi ricordato che

nell’autunno del 2025 Belem, capitale del Parà (lo Stato di Marituba), ospiterà la Cop30, la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici, richiamando l’attenzione di tutto il mondo sull’Amazzonia, “polmone” del pianeta e al tempo stesso snodo di molte problematiche che oggi travagliano il globo. Tutti gli intervenuti hanno poi confessato quanto il viaggio o il soggiorno a Marituba abbiano inciso sul loro bagaglio umano e professionale.

Musica per finire

La conclusione della serata è stata animata dal contributo musicale di un gruppo di giovanissimi studenti dell’Istituto San Vincenzo di Erba che, diretti dal loro docente Leonardo Bussola (lo scorso anno recatosi a Marituba in viaggio di nozze con la moglie Irene Riva), si sono esibiti in alcuni brani religiosi in portoghese, per chiudere poi con l’interpretazione di O mia bèla Madunina, tanto cara a padre Aristide.