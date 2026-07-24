Tigli da abbattere: raccolta firme e stasera manifestazione di protesta

Nel frattempo la Soprintendenza ha messo un primo stop sul progetto che prevede il taglio di ventuno piante in via Turati e in via San Rocco a Erba

Una vicenda che sta facendo discutere

Non si placano le polemiche dopo la notizia dell’approvazione da parte della Giunta di una delibera per il rifacimento dei marciapiedi in centro città che prevede l’abbattimento dei tigli che con le loro radici anno sollevato la pavimentazione. La vicenda ha fatto discutere e ha mobilitato le forze politiche di opposizione, i comitati cittadini e le associazioni: una vera e propria sollevazione popolare per salvare i ventuno alberi.

Dalle 19 di oggi manifestazione davanti al Municipio

Proprio questa sera, venerdì 24 luglio, a partire dalle 19, di fronte al palazzo municipale si svolgerà una manifestazione che vuole unire i cittadini in difesa della storia, dell’identità, della cultura e degli spazi verdi della città contro la speculazione edilizia. Un incontro di dialogo per condividere posizioni e pensieri, ma soprattutto per esprimere dissenso.

Partita una petizione che è quasi a mille adesioni

E’ partita ieri, inoltre, una raccolta firme (www.change.org/p/salviamo-i-tigli-di-erba) per tutelare i tigli. In poche ore ha raggiunto 980 adesioni:

“Chiediamo all’Amministrazione comunale un progetto alternativo che consenta di mettere in sicurezza i marciapiedi conservando tutti i tigli adulti, un nuovo progetto capace di proteggere contemporaneamente le persone e il patrimonio verde della nostra città. Ogni tiglio salvato è un investimento per il clima, per la salute e per la qualità della vita degli erbesi di oggi e di domani”.

Lo stop della Soprintendenza per tutelare i tigli davanti a Sant’Eufemia

Anche il circolo ambiente “Ilaria Alpi” si è mobilitato per salvaguardare i ventuno tigli. Dopo aver interpellato gli uffici del Ministero della Cultura, c’è stato da parte della Soprintendenza un primo stop al Comune di Erba sul previsto taglio degli alberi. In particolare la tutela è per i tigli posti davanti al sagrato dell’antica chiesa di Sant’Eufemia:

“La funzionaria Monica Aresi ci ha scritto di aver “chiesto chiarimenti al Comune di Erba e l’invio del progetto per preventiva autorizzazione da parte del nostro Ufficio”. Anche per i quindici tigli di via San Rocco, gli uffici del Ministero della Cultura avrebbero chiesto di considerare il mantenimento, anziché procedere con l’abbattimento come invece previsto dal progetto approvato dalla Giunta erbese”.

Inoltre il circolo ambiente “Ilaria Alpi” ha inviato una diffida al sindaco e al Comune dal procedere col taglio fintantoché non verrà fatta una perizia agronomica sullo stato di salute dei tigli e valutate tutte le soluzioni alternative per la sistemazione dei marciapiedi.