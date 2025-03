Tinivella è la nuova dottoressa di base

Dal lunedì 3 marzo 2025, i cittadini di Novedrate avranno una nuova figura di riferimento per l’assistenza sanitaria di base. La dottoressa Anna Tinivella, 34 anni, è stata incaricata di prendere in carico gli ex pazienti del dottor Hussein Chreim.

La nuova dottoressa

Il suo arrivo permette di superare la gestione temporanea dell’ambulatorio di Novedrate, garantendo una stabilità tanto attesa dai cittadini. Ha dichiarato Tinivella:

"Mi dispiace per il disagio in cui si sono trovati molti abitanti di Novedrate per il fatto di non aver avuto un medico di riferimento per molto tempo. Spero che avere una figura stabile possa dare loro un po' di tranquillità e contribuisca a creare un ambiente sereno, in cui potersi sentire accolti".

Nata a Borgomanero, in provincia di Novara, Tinivella ha studiato all’Università del Piemonte Orientale prima di intraprendere un percorso che l’ha vista impegnata in pronto soccorso, guardia medica, reparti di terapia sub-intensiva durante il Covid e cliniche private. Ha poi intrapreso la specializzazione in Medicina Generale, prima in Piemonte e poi in Lombardia, dove ora vive.

"La mia passione per la medicina nasce in famiglia: mio padre e diversi miei zii sono medici, penso che loro siano stati un’ispirazione importante per me".

Dopo diverse esperienze in sostituzioni di medici di base, questa è la prima occasione per gestire in autonomia un ambulatorio, un compito che richiede grande organizzazione.

"La burocrazia è aumentata a dismisura negli ultimi anni, sottraendo tempo alla cura dei pazienti. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione porta nuove sfide sanitarie che richiedono attenzione e programmazione ".

La nuova dottoressa si dichiara entusiasta di poter avviare questo percorso:

"Sono stata molto felice di trovare un’opportunità lavorativa abbastanza vicina a casa. Per il momento prenderò in carico tutti gli ex pazienti del dottor Chreim e accetterò tutti quelli che lo vorranno fino a che potrò".

L'ambulatorio in via Taverna

L’ambulatorio di via Taverna 3 a Novedrate sarà aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13, mentre il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18. Per appuntamenti si può contattare il numero 351.7276103 negli orari indicati o scrivere alla mail dottoressatinivella@outlook.it.

"Le visite saranno quasi esclusivamente su appuntamento per evitare affollamenti e garantire a ciascun paziente il tempo necessario".

L’arrivo della dottoressa Tinivella segna quindi un nuovo capitolo per la sanità di base del territorio, offrendo una figura di riferimento stabile dopo un periodo di forte incertezza per i cittadini. Il suo obiettivo nei prossimi mesi è chiaro: