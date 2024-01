Tir incastrati a Caccivio, la Polizia locale chiede un aiuto... a Google

Camion incastrati in centro a Caccivio, la Polizia locale prova il tutto per tutto e chiede aiuto a Google nel tentativo di risolvere la problematica.

I disagi si protraggono ormai da tempo immemore con gli autoarticolati che, addirittura più volte al giorno, finiscono in via XX Settembre, fermi all’ingresso della strettoia. Traditi dal navigatore del colosso di Mountain View. Una situazione che, inevitabilmente, visto il calibro ridotto dell’asse viario, porta sovente a non pochi disagi. Niente di irreparabile intendiamoci, ma più volte i residenti e gli agenti della Polizia locale sono dovuti intervenire per guidare gli autisti al di fuori del nucleo storico.

"Parliamo di camion in prevalenza stranieri che escono dall’autostrada, a Lomazzo, e devono raggiungere Olgiate Comasco - spiega il comandante Luigi Rota - Il navigatore, in modo particolare GoogleMaps, gli fa percorrere la Lomazzo-Bizzarone fino alla rotatoria al confine con Oltrona di San Mamette, da lì li fa proseguire in via Repubblica per poi far immettere i camion in via Oltrona o in via Bulgaro".