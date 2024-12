Tiro con l'arco, Mansalvi è la nuova presidente

Rinnovato l'intero consiglio direttivo del sodalizio sportivo

E’ Arianna Mansalvi la nuova presidente dell’associazione Tiro con l’arco Erba e con questa scelta si esaudisce quello che era stato uno dei desideri dello scomparso storico fondatore e presidente Antonio Santambrogio.

Nell’assemblea ordinaria che ha visto il rinnovo del Consiglio ci sono state tre conferme e tre nuove entrate, nel segno della tradizione ma anche dell’innovazione. Lascia il ruolo di presidente ma resta in consiglio Giovanni Casaro e restano anche Alexander Zappa e Salvatore Iannuzzi, nuovi entrati Stefano Anzani, Riccardo Romagnoni e Matteo Arrighi.

Le parole della neoeletta Arianna Mansalvi:

"Il mio ringraziamento va ad Antonio Santambrogio, che è stato il mio maestro e che già quattro anni fa mi aveva chiesto di subentrargli nel ruolo di presidente, ma io non mi sentivo all’altezza. Ora il fatto di onorare la sua memoria e la sua richiesta mi ha spinto ad accettare. Vorrei portare avanti quanto fatto finora, con le gare che coinvolgono la Lombardia e non solo. Ma il mio obiettivo è anche quello di incrementare l’agonismo. I ragazzi sono seguiti con vari corsi, mentre gli adulti, dopo un corso base, sono lasciati a loro stessi e si arrangiano con gli allenamenti. Vorrei fare invece corsi di potenziamento per aumentare il livello di preparazione e organizzare così qualcosa anche tra diverse società: competizioni che siano occasione di agonismo ma anche momenti di scambio e aggregazione. L’idea è di cominciare a gettare le basi per partire già in primavera, con gli allenamenti in esterno".