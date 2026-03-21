Tiziana Fumagalli, per sempre nel cuore: una gara ciclistica alla sua memoria

Per sempre nel cuore. Una gara ciclistica alla memoria di una donna speciale.

Gara ciclistica alla memoria di Tiziana Fumagalli

Tiziana Fumagalli, nota imprenditrice di Lurate Caccivio, titolare dell’azienda “G. Fumagalli – Varesina Spurghi”, è venuta a mancare improvvisamente, a causa di un malore, nella mattinata di martedì 9 settembre: aveva 59 anni. Un dramma che non ha colpito solo la sua famiglia – il marito Mauro e i figli Sebastiano e Thomas – ma l’intera comunità di cui faceva parte. Tiziana, infatti, era una presenza su cui si poteva contare, su cui fare affidamento. Oltre a essere iscritta all’Aido (l’ultimo gesto di generosità è stata la donazione di organi, tessuti e ossa), era sempre pronta a dare una mano. E la stessa comunità, a distanza di pochi mesi, ha voluto restituirle quella gentilezza e attenzione dedicandole una gara ciclistica riservata ai giovanissimi (Mpg, Pg, G1-G6) e organizzata dalla Remo Calzolari, in sinergia con Gs Castello, Spina Verde, Pro loco e BikEmotion.

“Ha dato tanto alla comunità”

“Siamo stati contattati dai consiglieri Raffaele Buzzi, grande appassionato di ciclismo, e Antonella Cagliani: ci hanno proposto l’idea – esordisce Raniero Mariani – presidente della Remo Calzolari – Non potevamo che accettare: una figura, quella di Tiziana, che ha dato tanto alla comunità. La sua azienda è anche nostro sponsor”. La macchina organizzativa si è quindi messa in moto immediatamente. “Ci piaceva l’idea di puntare sui più piccoli, simbolo di speranza per il futuro. Il primo trofeo “Tiziana Fumagalli” si terrà il 26 aprile, dalle 14, con ritrovo nell’area mercato. I partecipanti compiranno un percorso ad anello spostandosi in direzione via XX Settembre, per poi proseguire in via Battisti e via Leopardi”. Alla base, la voglia di aggregare. “Si è deciso di organizzare anche momenti collaterali – prosegue il presidente – Dalle 11, chi non è iscritto ad alcuna categoria potrà provare a eseguire la gimkana in un’area allestita per l’occasione. Al termine una sfilata tutti insieme”.