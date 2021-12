Toc prodotto tradizionale lombardo, il maestro Becci: "Un grande piacere"

Il riconoscimento

Il riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi, da parte della Regione. Tipico di Bellagio, viene preparato da generazioni.

Il toc di Bellagio è stato riconosciuto "prodotto agroalimentare tradizionale" della Lombardia. La lista comprende 268 prodotti, raggruppati in 11 diverse categorie, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate da almeno 25 anni e praticate in modo omogeneo, secondo regole tradizionali.

Il riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi dalla Regione e ha ovviamente fatto felici gli abitanti del paese, dove questo piatto viene preparato con maestria da generazioni. Una ricetta apparentemente semplice, dopo tutto si tratta di una polenta con burro e formaggio, ma che in realtà richiede esperienza e padronanza degli ingredienti. Ormai sono in molti a prepararlo sul territorio, ma lo storico "maestro del toc" è Angelo Becci. "Mi fa molto piacere che il toc abbia ricevuto questo riconoscimento, è un piatto che ha una sua storia, una sua vita, insomma una sua bellezza. Io continuo a dirlo da anni e mi fa piacere che lo abbiano riconosciuto anche in Regione".

