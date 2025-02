"Tocc" preparato dai maestri bellagini per sostenere le attività dell'oratorio. L'iniziativa è organizzata dalla Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo di Alzate Brianza .

Iscrizioni già aperte per l'iniziativa benefica

L'appuntamento è per sabato 22 febbraio ma le prenotazioni sono già aperte. In particolare, in oratorio si potrà degustare il "Tocc", specialità preparata da maestri di Bellagio. Sono previsti un menu per adulti e giovani e uno per bambini e ragazzi al costo rispettivo di 20 e 10 euro e sessanta posti totali: il ricavato della serata, al via dalle 19.30, sarà destinato a sostenere le attività educative proposte dall'oratorio di Alzate per i giovani.

Come detto, le iscrizioni sono già aperte: per informazioni è possibile consultare il sito della Comunità pastorale. Tutti sono invitati a partecipare per dare un sostegno concreto all'oratorio nel portare avanti le tante attività per la comunità.