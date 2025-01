Tombolata in oratorio per l’Epifania e premiazione dei presepi

L’oratorio della parrocchia Santa Maria Assunta di Maccio di Villa Guardia ospiterà la tradizionale festa per l’Epifania.

Epifania in oratorio

Tombolata in oratorio. La parrocchia Santa Maria Assunta di Maccio invita tutti a trascorrere l’Epifania in compagnia, tra fede e divertimento. Lunedì 6 gennaio, alle 8.30, 10.30, 18 e 20.15 sono in programma le messe. Ecco gli eventi del pomeriggio: alle 14.30 benedizione dei bambini e un’ora più tardi tombolata in oratorio e premiazioni del concorso presepi. Come ogni anno, è aperta la donazione dei premi per il montepremi della tombola (giochi, dolcetti, oggetti a tema) che siano in buono stato o nuovi e possono essere depositati fuori dall’oratorio dopo le messe.