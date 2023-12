Torna a vivere l'antica scalinata di Castelmarte

La Comunità montana Triangolo lariano ha stanziato un finanziamento di 120mila euro, mentre a carico dell'Amministrazione comunale ce ne sono 110 mila

Presto verrà appaltato l'intervento

Verrà avviato con l’arrivo del nuovo anno l’iter burocratico che porterà alle procedure di appalto riguardanti la scalinata che congiunge i Comuni di Ponte Lambro e Castelmarte. Fondamentale, per fare partire il progetto, l’aiuto economico della Comunità montana del Triangolo lariano, come sempre molto attenta quando si tratta di operazioni relative al territorio.

Un lavoro lungo e accurato di progettazione

"Il progetto è stato redatto grazie ai nostri tecnici e finanziato in toto dal Comune per un totale di circa 15mila euro, per poi essere passato nella mani della Comunità montana, che lo ha approvato, ha stanziato dei contributi e provvederà a far partire tutta la macchina burocratica per l’appalto, con ogni probabilità, nei primi mesi del 2024 - spiega il primo cittadino castelmartese, Elvio Colombo - Di conseguenza non sappiamo ancora quanto ci vorrà per avere una scalinata nuova. Ricordo che l’impegno di spesa è di circa 230mila euro totali, che saranno così divisi: 120mila euro a carico della Comunità montana, mentre i restanti 110mila euro proverranno dalle casse del Comune. Versati già i 15mila euro del progetto, ci rimangono ancora 95mila euro da destinare alla Comunità".

Un collegamento molto sfruttato in passato

La scaletta veniva utilizzata in particolare molti anni fa, quando la gente la sfruttava per recarsi a Ponte Lambro. Erano molte infatti le persone che lavoravano al cotonificio, mentre altre la percorrevano per raggiungere la stazione. Il sindaco è convinto che sia un percorso che può essere sfruttato ancora oggi, in particolare dagli amanti del trekking.