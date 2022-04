A Lariofiere

Manifestazione in programma da oggi, sabato 23 aprile a lunedì 25 organizzata con la collaborazione di diversi soggetti, dai parchi al Gal, all’Autorità di bacino.

Il territorio e la natura, ma anche il turismo del Lario e le difficoltà del settore agroalimentare e dell’allevamento al centro di questa nuova edizione, la 21^ di Agrinatura in programma da oggi, sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile.

Torna Agrinatura: si riflette su turismo, ambiente, clima e risorse

"Bentornati - ha esordito il presidente di Lariofiere Fabio Dadati durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione - Quella di quest’anno sarà un’ottima edizione, le premesse ci sono tutte". Dadati ha voluto puntare l’accento sul tema del turismo sostenibile. "Abbiamo delle leve importantissime che possono attirare il turismo del consumo e quello della responsabilità - ha detto - Il momento è complesso per il settore agricolo, sia per la pandemia, ma anche per la guerra. Gli operatori da un lato devono affrontare i costi lievitati, dall’altro devono anche fare i conti con le risorse che mancano. Come per il settore industriale anche per quello agricolo il tema della mancanza di energie è importante. L’auspicio è che si arrivi presto alla pace".

