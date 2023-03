Torna "dal vivo" la camminata "Sui sentieri di Davide"

L'organizzazione è dell'associazione La vita è un dono.

Insieme per ricordare Davide

Si svolgerà il prossimo 2 giugno la sedicesima edizione della camminata "Sui sentieri di Davide", in ricordo di Davide Carbone. E finalmente, dopo tre anni "virtuali", si torna insieme a percorrere i sentieri che Davide amava tanto. L'associazione La vita è un dono, presieduta da Massimo e Paola Carbone, ha annunciato proprio oggi che è tutto pronto per ricominciare a riprendere le abitudini di una volta.

Appuntamento al parco di Davide a Castelmarte

La camminata prenderà il via, come tradizione, dal parco di Davide a Castelmarte alle 9.30. Due i percorsi possibili: uno da 8 e uno da 12 chilometri, lungo i boschi di Castelmarte, Proserpio e Canzo. L'arrivo, poi, sarà di nuovo al parco di Davide.

Il grazie de La vita è un dono

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno già incominciato a "camminare" con noi aiutandoci nell'organizzazione e mettendo a disposizione premi e sponsorizzazioni - spiega mamma Paola - E' già possibile acquistare i biglietti contattando direttamente noi al 339-2258036 oppure presso i seguenti punti a Erba: Integra srl in via Lecco 5/E oppure alla Libreria di via Volta". Ma anche direttamente dal pulsante di PayPal presente sulla pagina della XVI Camminata del sito www.lavitaeundono.org.

Si sostiene la ricerca

Aderire alla camminata "Sui sentieri di Davide" contribuisce a sostenere la ricerca sulle malattie metaboliche: Davide, infatti, era affetto da acidemia propionica. Una patologia che - come in precedenza per i suoi fratellini Luca e Simone - lo aveva portato alla morte. I soldi raccolti dalla manifestazione - così come quelli di tutte le iniziative del sodalizio - vanno a supportare il team di ricercatori medici del Bambin Gesù di Roma.