Torna FestAgorà: tre giorni di musica, spettacoli buon cibo e inclusione

La festa più attesa dell’estate sta per tornare: dal 28 al 30 agosto, alla Tensostruttura di Sant’Anna di Albiolo, arriva FestAgorà 2026, la grande festa organizzata da Agorà 97.

Tre giornate per ritrovarsi, stare insieme, gustare tante specialità, ascoltare musica, divertirsi e partecipare ad attività pensate per grandi e piccoli. Ma soprattutto tre giornate per vivere concretamente i valori che da sempre accompagnano FestAgorà: inclusione, solidarietà, partecipazione e attenzione alle persone.

Anno dopo anno FestAgorà è diventata un appuntamento capace di coinvolgere ospiti, famiglie, operatori, volontari, associazioni, realtà del territorio e tanti cittadini, trasformando la festa in un’occasione per incontrarsi e sentirsi parte della stessa comunità.

Più di una festa: una comunità che si incontra

FestAgorà nasce dallo spirito di Agorà 97 e dal desiderio di creare occasioni nelle quali le differenze possano incontrarsi e diventare una ricchezza per tutti.

Partecipare alla festa significa anche essere vicini alle attività e ai progetti della Cooperativa, che attraverso le proprie Comunità residenziali si prende cura ogni giorno di adulti con disabilità e fragilità psichiche e di bambini con gravissima complessità assistenziale.

FestAgorà vuole così essere uno spazio aperto a tutti, nel quale il divertimento e la convivialità diventano anche strumenti per costruire relazioni, conoscersi e rafforzare i legami con il territorio.

Cosa ci aspetta a FestAgorà 2026?

Il programma di quest’anno accompagnerà il pubblico per tutto il fine settimana, alternando spettacoli, musica dal vivo, attività dedicate ai bambini, una passeggiata aperta a tutti e naturalmente tanta buona cucina.

Venerdì 28 agosto

Si comincia alle 18 con lo spettacolo di burattini de “I Pigliapupazzi – Compagnia di Burattini”, un appuntamento dedicato a grandi e piccoli per aprire FestAgorà con fantasia e divertimento.

Alle 21 spazio alla musica con gli 88Band e il loro tributo agli 883: una serata all’insegna dei grandi successi che hanno fatto cantare intere generazioni.

Dalle 19 alle 24 cucina aperta con le specialità del Gruppo ORAL di Albiolo.

Sabato 29 agosto

Sabato alle o 18 i bambini saranno protagonisti de “Il Bosco degli Amuleti Perduti”, iniziativa a cura di VolAgorà, pensata come un viaggio tra gioco, fantasia e avventura.

Durante la serata verrà inoltre assegnata la quarta Coppa della Vita – Trofeo della Solidarietà, il riconoscimento con cui Agorà 97 vuole ringraziare chi, nel corso dell’anno, si è distinto per la vicinanza e il sostegno ai progetti della Cooperativa. Un momento speciale per dare valore a quella rete di solidarietà e partecipazione che accompagna ogni giorno le attività di Agorà 97.

Alle 21 la festa continua con I Parrucconi, pronti a portare sul palco musica dal vivo, energia e divertimento per una serata tutta da vivere.

Anche sabato dalle 19 alle 24 cucina aperta con il Gruppo ORAL di Albiolo.

Domenica 30 agosto

La domenica di FestAgorà inizierà alle ore 10.00 con “Quattro passi in Agorà”, la passeggiata aperta a tutti per condividere sport, movimento, territorio e convivialità.

Per partecipare è possibile iscriversi scrivendo a segreteria@agora97.it oppure telefonando allo 031-806510.

Alle 12.30 si torna alla Tensostruttura per il pranzo accompagnato dalla musica live de “Il Baule dei Suoni – Musica Spiccia”.

Protagonista della tavola sarà il piatto speciale della domenica: i Pizzoccheri, per i quali è richiesta la prenotazione scrivendo a segreteria@agora97.it, telefonando allo 031-806510 oppure contattando Luca al 345-707 8665.

Anche domenica sarà possibile pranzare con le specialità preparate dal Gruppo ORAL di Albiolo.

E per concludere FestAgorà nel modo più colorato possibile, alle 15.30 torna il Color Party con DJ Botty: musica, colori e allegria per salutare insieme l’edizione 2026.

Più di una festa: un gesto di comunità

Ogni piatto servito, ogni nota suonata, ogni passo percorso e ogni sorriso condiviso a FestAgorà ha un valore che va oltre la festa.

Vi aspettiamo con amici, famiglie, bambini e tanta voglia di vivere qualcosa di bello, perché FestAgorà è soprattutto questo: un’occasione per incontrarsi, accogliersi, divertirsi e costruire comunità.

FestAgorà 2026: tre giorni di festa, inclusione e solidarietà. Tre giorni da vivere insieme.