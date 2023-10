Torna il bonus bebè: 70mila euro alle famiglie dei nuovi nati

Torna il bonus bebè. L’Amministrazione comunale di Cantù ha confermato anche per il 2023 il provvedimento adottato nei due anni precedenti, attraverso il quale ha stanziato un "premio" alle famiglie che hanno avuto o avranno uno o più figli (o che li hanno adottati) nell’anno solare.

In modo particolare la Giunta ha confermato lo stanziamento di 70mila euro destinato a questo progetto, la stessa somma stanziata l’anno scorso che era stata peraltro incrementata del 50% rispetto ai fondi previsti nel 2021 (quando la somma era stata infatti di 50mila euro). Inoltre alle famiglie dei nati o adottati del 2023 verrà corrisposto un bonus indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

L’iniziativa è promossa anche quest’anno dall’assessorato ai Servi sociali guidato dall’assessore Isabella Girgi. Al progetto ha collaborato anche il consigliere comunale con delega alle Politiche familiari Gabriele Maspero.

Il bonus bebè ha raccolto un buon successo nelle due edizioni precedenti, al punto che l’Amministrazione comunale ha deciso di riproporlo anche nel 2023. Nel 2022 infatti, sono state 259 le domande presentate, a fronte dei 286 nati in tutto l’anno precedente.

"Le lettera destinate alla famiglie, nelle quali viene illustrato il progetto partiranno il 30 ottobre - ha puntualizzato l’assessore ai Servizi sociali - Abbiamo deciso di stanziare la stessa somma di denaro proprio alla luce del fatto che il progetto ha avuto un ottimo successo nelle due precedenti anni. Sino a ora i nati in città sono 195, pochi ma sostanzialmente in linea con il dato dell’anno scorso. La presentazione della domanda è possibile da parte delle famiglie dei nuovi nati sino al 31 dicembre, con qualche giorno in più a gennaio dell’anno prossimo per i bambini nati negli ultimi giorni del 2023. Si tratta di un’azione che si inscrive nel più ampio progetto che come Amministrazione comunale stiamo portando avanti per agevolare le nostre famiglie e per contrastare il fenomeno della denatalità. Una misura di forte impatto, che speriamo possa contribuire a sostenere le famiglie in un momento di cambiamento radicale, come quella della nascita di un figlio".

"Puntiamo alle cose importanti per le famiglie come la vita nascente, e il gradimento è netto. Per il terzo anno di fila con la spinta della Lega viene simbolicamente premiato chi da futuro alla città. Accogliere la vita è una prospettiva bellissima per tutti, da prendere come segnale di fiducia. La denatalità è un fenomeno che deve essere arginato con un respiro ben più ampio di quello municipale, ma Cantù gioca la sua parte e dà di nuovo l’esempio", ha concluso Gabriele Maspero.