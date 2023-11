Torna il Calendario Libertas: il ricavato andrà ai gestori della mensa di solidarietà di Cantù

C'è una piccola tradizione che caratterizza la fine di un anno solare al Pool Libertas Cantù. Si tratta del "Calendario Libertas", realizzato dalla fotografa Patrizia Tettamanti con il supporto dell'ufficio stampa, e venduto ai tifosi e ai simpatizzanti in occasione delle partite casalinghe della compagine canturina.

Il fine benefico

Per questa stagione si è voluto abbinare un fine benefico, sulla falsariga di quanto realizzato durante quella scorsa con le T-shirt esclusive realizzate da Zoom Beachwear. Come per l'anno passato, il ricavato dalla vendita dei calendari (al netto delle spese vive legate alla sua produzione) verrà devoluto ad Associazione Incontri, che gestisce la mensa di solidarietà di Cantù grazie al sostegno di numerose attività locali e di Grande Distribuzione, e all'aiuto di circa 170 volontari.

Il commento di Indorato

“Per noi di Libertas è un piacere e soprattutto un onore legare anche quest'anno una nostra iniziativa (lo scorso anno furono le T-shirt esclusive, ndr) ad un ente così nobile del territorio come l'Associazione Incontri e la Mensa di Solidarietà di Cantù – ha detto il responsabile marketing Giovanni Indorato – Il ricavato della vendita del calendario andrà a contribuire e donare pasti caldi ai più bisognosi di Cantù e limitrofi soprattutto in vista delle Feste. L'idea della nostra fotografa Patrizia Tettamanti, con concept liberamente ispirato al più celebre Calendario Perazza, e lo slogan 'Nudi per un pasto' permetterà sia di portarsi a casa un'ammiccante calendario per le nostre 'quote rosa' che di fare del bene con poco”.

Le parole di Garbagnati